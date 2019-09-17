قوة امنية مشتركة تعلن تطهير شمال كربلاء

2019/09/17 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارطهرت قوة امنية مشتركة، يوم الثلاثاء، شمال شرق بحيرة الرزازة ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة، والمخصصة لمناطق شمال محافظة كربلاء.

وقال اعلام الحشد في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار، إن، قوة مشتركة من اللواءين 11 و8 في الحشد الشعبي وتشكيل العتبة العلوية وأفواج طوارئ بابل فتشت وطهرت المنطقة الواقعة شمال شرق بحيرة الرزازة".

وكانت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، قد باشرت باليوم الثاني الثلاثاء بعمليات إرادة النصر الخامسة لتفتيش مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.



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