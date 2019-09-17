2019/09/17 | 20:35

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ظريف: واشنطن لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن منذ 4 سنوات وانزعجت بشدة عندما رد الضحايا

العالم الاسلامي ايران

ظريف: واشنطن لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن منذ 4 سنوات وانزعجت بشدة عندما رد الضحايا

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 20:16

ظريف: واشنطن لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن منذ 4 سنوات وانزعجت بشدة عندما رد الضحايا

ظريف: واشنطن لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن منذ 4 سنوات وانزعجت بشدة عندما رد الضحايا

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