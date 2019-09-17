ظريف: واشنطن لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن منذ 4 سنوات وانزعجت بشدة عندما رد الضحايا
العالم الاسلامي ايران
ظريف: واشنطن لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن منذ 4 سنوات وانزعجت بشدة عندما رد الضحايا
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 20:16
ظريف: واشنطن لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن منذ 4 سنوات وانزعجت بشدة عندما رد الضحايا
ظريف: واشنطن لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن منذ 4 سنوات وانزعجت بشدة عندما رد الضحايا
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