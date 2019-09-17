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قتلى وجرحى بصفوف قوات التحالف السعودي بينهم ضابط سوداني بصد زحفهم شرق جحفان بجيزان السعودية

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قتلى وجرحى بصفوف قوات التحالف السعودي بينهم ضابط سوداني بصد زحفهم شرق جحفان بجيزان السعودية

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 20:14

قتلى وجرحى بصفوف قوات التحالف السعودي بينهم ضابط سوداني بصد زحفهم شرق جحفان بجيزان السعودية

قتلى وجرحى بصفوف قوات التحالف السعودي بينهم ضابط سوداني بصد زحفهم شرق جحفان بجيزان السعودية

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