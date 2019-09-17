2019/09/17 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، لضيفيه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، فاكهة التين، عقب القمة الثلاثية التي جمعتهم بأنقرة، أمس الاثنين.

وخلال الحديث، قدم الرئيس أردوغان التين الذي تشتهر به ولاية أيدن التركية، للرئيس بوتين.

وكان فلاديمير بوتين أثناء تجوله ونظيره التركي رجب طيب أردوغان داخل مجمع معرض “ماكس” للطيران في 27 آب الماضي، قد اشترى قطعتين من البوظة لنفسه وقطعة لضيفه أردوغان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تين مقابل ايس كريم.. بوتين واردوكان يتبادلان الهدايا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تين مقابل ايس كريم.. بوتين واردوكان يتبادلان الهدايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).