التقدم الايزيدي لـ

2019/09/17 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

اكد رئيس حزب التقدم الايزيدي سعيد بطوش، اليوم الثلاثاء، بان قضاء سنجار تعاني التهميش والحرمان بينما تنعم بالأمان في ظل تواجد قوات الحشد

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