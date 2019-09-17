محافظ بغداد: مديريات التربية أنهت قرعتها للمتقدمين لـ5 عناوين وظيفية

2019/09/17 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، انتهاء مديريات تربية بغداد الست من القرعة العلنية لاختيار المتقدمين للعناوين الوظيفية الادارية.

وقالت الجزائري، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “جميع مديريات التربية في جانبي الكرخ والرصافة أنهت قرعتها لاختيار اسماء المتقدمين للتعيين بصفة (حارس ليلي وسائق وموظف خدمة وحرفي وكاتب طابعي)”، لافتاً الى ان “مديريات الكرخ باشرت بنشر اسماء الفائزين لقرعتها امس الاثنين في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واكد الجزائري، ان “الانتهاء من اختيار الفائزين بالعناوين الادارية خطوة مهم للبدء بالشروع للمتقدمين للتعيين بصفة مدرس ومعلم والتي ستحسم ايضا قبل بدء العام الدراسي الجديد”، مشدداً على “ضرورة غلق الطريق على كل من يحاول ابتزاز الآخرين, او يمارس عملية ضغط او تهديد او مداراة احد على حساب المتقدمين للتعيين”.

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