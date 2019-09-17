وزير الدفاع يبحث مع امين عام حلف الناتو تطوير قدرات الجيش العراقي

2019/09/17 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع نجاح الشمري،مع امين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ والوفد المرافق له عمل بعثة الناتو في العراق ودورها في تطوير قدرات الجيش العراقي من خلال التدريب وبناء القدرات القتالية لابناء المؤسسة العسكرية.واكد الامين العام لحلف الناتو خلال زيارته وزارة الدفاع ، ضرورة اعداد منهج خاص لتدريب المدربين مع كوادر تدريبية قادرة على […]

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