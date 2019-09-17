مصدر امريكي يرسم “مسار” الاسلحة التي استهدفت أرامكو

2019/09/17 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت قناة “CNN” الأمريكية عن مصدر مطلع، ما قال إنه بعض نتائج التحقيقات التي توصلت إليها السعودية وأمريكا بشأن هجوم “أرامكو” السبت الماضي.وقال المصدر:” ان تقييم الرياض وواشنطن يرجح أنه جرى تنفيذ الهجوم بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع منخفض مدعومة بطائرات مسيرة من دون طيار، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية”.وأضاف […]

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