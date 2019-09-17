كوردستان: الخطوات تسير باتجاه حل جميع المشكلات مع بغداد

2019/09/17 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد الاجتماع الذي جمع وفد حكومة اقليم كوردستان مع وزير المالية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل ان الجهود تسير باتجاه حل جميع المشكلات بين اربيل وبغداد.

وقال عادل خلال مؤتمر صحفي عقده مساء يوم الثلاثاء، ان اجتماع اليوم كان في جو ايجابي، مضيفا ان جميع الجهود هي من اجل الوصول لحل مشترك مناسب لجميع المسائل.

واوضح عادل ان هناك تفاصيل كثيرة بشأن المشكلات، مبينا ان المباحثات ستستمر بشأن تلك التفاصيل.

ووصل رئيس الجمهورية برهم صالح رفقة وزير المالية الاتحادي فؤاد حسين الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان ومن المقرر ان يصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غدا الى اربيل .

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