نواب بريطانيون يتعهدون بدعم العمال الكوردستاني

2019/09/17 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ زار وفد برلماني بريطاني، الثلاثاء، مناطق خاضعة لسيطرة حزب العمال الكوردستاني شمالي سوريا، للقاء قادة الحزب هناك.

وبحسب مصادر محلية للأناضول، ضم الوفد البريطاني 13 شخصا بينهم برلمانيون من حزبي المحافظين الحاكم والعمال المعارض.

ووصل الوفد إلى مركز مدينة قامشلي أقصى شمال شرقي سوريا، والتقوا بقيادات من حزب العمال.

وأفادت المصادر نفسها بأن البرلمانيين البريطانيين وعدوا حزب العمال الكوردستاني بتقديم الدعم له.

يُشار إلى أن وفدا بريطانيا يضم برلمانيين من حزب العمال، كانوا قد زاروا قامشلي العام الماضي والتقوا أيضا عناصر حزب العمال.

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