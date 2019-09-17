2019/09/17 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكشف عن وجود تسعة آبار لتهريب النفط من كردستان الى تركيا

كشفت لجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن وجود تسعة آبار نفطية داخل

إقليم كردستان تستخدم لتهريب النفط الخام نحو تركيا.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح ، إن “حكومة إقليم كردستان

مستمرة بتهريب كميات كبيرة من النفط تتجاوز الـ300 ألف برميل يوميا

إلى تركيا”، لافتا إلى إن “الحكومة الاتحادية لم تفرض سيطرتها على

آبار النفط داخل إقليم كردستان بشكل تام، فضلا عن عدم السيطرة على

المنافذ الحدودية غير الرسمية مع تركيا”.وأضاف أن “تسعة آبار نفطية منتشرة في كردستان ونينوى تتعرض لتهريب

نفطها الخام نحو الأراضي التركية من قبل حكومة الإقليم”، مبينا أن

“آبار حقل الخازر في منطقة الحمدانية التابع لمحافظة نينوى تعد من

أكثر الآبار عرضة لعمليات التهريب”.وتابع أن “مئات السيارات المحملة بالنفط الخام تذهب نحو تركيا بشكل

يومي دون وضع حد لها من قبل حكومة بغداد”، موضحا أن “حكومة الإقليم

تتعامل وكأنها حكومة منفصلة عن العراق إداريا وسياسيا”.

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