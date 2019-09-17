ذي قار تستعد للموسم الشتوي

2019/09/17 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الموارد المائية في ذي قار، اليوم الثلاثاء، مواصلة

كوادر الوزارة في المحافظة بأعمال تطهير وتنظيف الانهر والجداول

وتقوية السداد استعداداً للموسم الشتوي وتحسباً لورود اي زيادة في

تصاريف نهر الفرات.وقال مدير الدائرة حسين علي الكناني في بيان، ان "كوادر المديرية

تواصل الاشراف والمتابعة للأعمال التي تقوم بها دائرتي صيانة مشاريع

ري وبزل ذي قار وكري الأنهر؛ لتطهير وتنظيف نهر الفرات داخل مدينتي

الناصرية وسوق الشيوخ، ونهر كرمة بني سعيد، وجدول ابو شعثة، وجداول

مؤخر البدعة وبطول ٦٠ كم وانهر وجداول اخرى في الغراف والدواية و اور

وسيد دخيل والنصر من الشمبلان والنباتات النهرية والترسبات الطينية،

فضلا عن تقوية وصيانة سداد الانهر والجداول الفرعية".وبين، ان "تلك الاعمال تأتي استعداداً للموسم الشتوي وتحسباً لورود

زيادة في تصاريف نهر الفرات وطرق التعامل معها، وايصال المياه الى

المستفيدين والاراضي الزراعية الواقعة في ذنائب الجداول".وفي سياق متصل اكد الكناني" استمرار الكوادر الهندسية والفنية في

المديرية بأعمال إعادة تأهيل وصيانة مقدم عبارة الزيدية المتقاطعة مع

مبزل شرق الغراف بهدف إيصال المياه الى المستفيدين وتأمين مياه الشرب

والسقي للأراضي الزراعية ".

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