2019/09/17 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلتقي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم فريقي ليفربول ونابولي ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الخامسة لدوري ابطال اوروبا.

وجاءت تشكيلة ليفربول على النحو التالي:تشكيلة ليفربول: ادريان- روبرتسون فان دايك ماتيب ارنولد - فابينهو ميلنر هندرسون - ماني فيرمينهو صلاح.



انتىهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة فريق ليفربول لمواجهة نابولي في دوري ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة فريق ليفربول لمواجهة نابولي في دوري ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).