2019/09/17 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب السابق كامل الدليمي، استقالة وزير الصحة علاء العلوان "عرى زيف اصلاح الحكومة".

وقال الدليمي {للفرات نيوز} ان" موضوع الاستقالة عرت زيف الحديث عن الإصلاح، وخيبة امل وياس الناس وضعوا املهم في مشروع الاصلاح وشخص عادل عبد المهدي على امل النهوض بموضوع الإصلاح الحقيقي الذي يستطيع من خلاله القضاء على الفساد وإعادة الخدمات للناس وما يستحق المواطن العراقي من عيش كريم".وأشار الى انه" للأسف الكبير بعد ان قدمت الحكومة برنامجها نصف السنوي الذي اكدت فيه ان 79% منه نفذ يأتي العلوان ويعري كل هذه النسب بعد التصريح علناً تعرضه لضغوط ومافيات فساد كبيرة دفعته الى تقديم الاستقالة".



وأضاف الدليمي انه" في كل دول العالم وزارة الصحة فيها جانب انساني كبير يرتبط بحياة الناس وعندما يخرج وزير الصحة ويؤكد انه في عام 2018 تمكنت الوزارة من تأمين ادوية المنقذة للحياة {531} علاج، والدولة تمكنت من تامين فقط 12% منه بمعنى ان 88% من المجتمع المريض بهذه الامراض ذهبوا ضحية انعدام العلاج".وتابع" لم ننجح في المأزق الإنساني ومحاربة الفساد ووحدة قرار داخل البلد"، لافتا الى ان" الحكومة نجحت في رفع الكتل الكونكريتية لكنها لم تستطع رفع الحيف عن الناس، كما نجحت في فتح الشوارع المغلقة لكنها لم تتمكن من فتح بوابة امل للشباب في عيش كريم، كما تمكنت الحكومة من بناء علاقات دولية وارضاء الدول ولكنها لم تستطع ان ترضي أبناء الشعب".وحذر الدليمي من" منعطف خطير بعد طعن حكومة عبد المهدي بخنجر من داخلها، وأصبحنا مجموعة دول داخل دولة"، موضحاً" الفساد اصبح دولة ومحاربة الفساد اصبح عنوان لأي رئيس وزراء وهو عنوان فضفاض لا حقيقة له".ودعا الى" جلسة حقيقية مبنية على أساس الشعور بالانتماء، فالبلد سيضيع، والحكومة اتضحت انها ملصقة تلصيق والقادم اسوء"، مبينا ان" الشارع تشجع الان مع هذه الاستقالة والقادم ليس افضل وانصح عبد المهدي بتقديم استقالته اسلم له قبل انحدار البلد الى الأسوأ".واختتم الدليمي بالقول" وضع الحكومة مقلق، ونحتاج لصحوة ضمائر حية تنصف الناس وتكسر اغلال التخندقات الحزبية فالوطن ليس غنيمة تقسم على الأحزاب بل هو ضمير حي".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدليمي: استقالة وزير الصحة عرى زيف اصلاح الحكومة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدليمي: استقالة وزير الصحة عرى زيف اصلاح الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).