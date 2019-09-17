مجلس الفساد يشدد على إنزال أقصى العقوبات بحق المتلاعبين في التسجيل العقاري وعقارات الدولة

2019/09/17 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الثامنة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وحضور السادة الأعضاء".وأضاف البيان أن "المجلس اطلع على مجمل القضايا المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها تقرير اللجنة المشكلة للنظر بحالات التزوير والتلاعب في دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة ووضع أولوية قصوى لعمل اللجنة والحفاظ على حقوق المواطنين واتخاذ اقصى العقوبات بحق المتلاعبين ومن يثبت تورطهم".كما ناقش المجلس بسحب البيان "تقرير هيئة النزاهة حول الجدول الزمني الواجب التنفيذ من قبل وزارة النفط والمرتبط بالإجراءات الهادفة للحد من حالة التهريب والفساد على مستوى الشركات ومفاصل العمل في الوزارة ، واطلع على الخطة المعدّة لتعزيز الجانب الوقائي في كل مايتعلق بالفساد كظاهرة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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