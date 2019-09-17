الحشد الشعبي يعلن أسماء المستحقين من ذوي الشهداء للمنحة العقارية في واسط

2019/09/17 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المبرقع، أن "الدائرة ستبذل أقصى الجهود لإكمال الاجراءات الادارية والمالية وتسليم الصكوك للمستحقين من ذوي الشهداء الذين ضحوا بالغالي وبذلوا النفس من اجل العراق.والمؤسسة تسعى باستمرار لتعويضهم وإيصال حقوقهم".أسماء المستحقين أدناه:

انتهى.ص.هـ.ح.

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