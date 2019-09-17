2019/09/17 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… التربية تشترط مبلغ 25 ألف دينار عن كل درس يمتحنه الطالب في الدور الثالث

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