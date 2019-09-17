2019/09/17 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عدنان الزرفي : العراق ركز على اجهزة الانتاج في الكهرباء واهمل جانب النقل والتوزيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/17 | 21:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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