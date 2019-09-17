الحشد يعلن اسماء المستحقين للمنحة العقارية من ذوي ضحايا الحرب على داعش

2019/09/17 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي علي المبرقع، الثلاثاء، قرب الاعلان عن اسماء المستحقين بالمنحة العقارية من ذوي ضحايا الحرب على داعش.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “الايام المقبلة ستشهد توزيع المنح العقارية الخاصة بذوي شهداء الحشد الشعبي في محافظة واسط”.

واكد، أن “الدائرة ستبذل أقصى الجهود لإكمال الاجراءات الادارية والمالية وتسليم الصكوك للمستحقين من ذوي الشهداء الذين ضحوا بالغالي وبذلوا النفس من اجل العراق، والمؤسسة تسعى باستمرار لتعويضهم وإيصال حقوقهم”.

علماً أن أسماء المستحقين ‏مدرجة في القوائم ادناه لمحافظة ( واسط حصراً)،

وللإستفسار أكثر يمكنكم الأتصال على رقم الخط الساخن 07835715733.

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