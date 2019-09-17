صور: حرب الأمانة ضد التجاوزات تصل إلى مشارف العاصمة.. عناد وعدم استجابة

2019/09/17 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، إزالتها دور متجاوزة شمال بغداد.

وقالت الامانة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “الحملة شملت مدينة الشعلة شمالب بغداد”.

وبينت، أن “الحملة تضمنت إزالة عدد من الدور السكنية المشيدة تجاوزاً”، مشيرةً الى أن “الحملة نفذت من قبل ملاكات بلدية الشعلة”.

واكدت، أن “الحملة استمرت عدة ساعات وتم خلالها إزالة عدد من الدور بعد عدم استجابة المتجاوزين للإنذار ولاكثر من مرة”.

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