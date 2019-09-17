مركز الاعلام الرقمي: فيسبوك حذف عشرات الصفحات والمجموعات في العراق

2019/09/17 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، بان الفيسبوك قام بحذف عشرات الصفحات والمجموعات وحسابات الانستغرام في العراق.وقال المركز في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الفيسبوك حذف 120 صفحة و76 حسابا ومجموعة و7 حسابات انستغرام انخرطت في سلوك مخالف منسق في العراق بحسب بيان رسمي للشركة”.وبين ان “الفيسبوك

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