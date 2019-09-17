حركة الإبدال لـ”خطوة برس”: العراق إذا أراد ضرب السعودية فسيعلن ذلك ولن يخفي الأمر

2019/09/17 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاص – خطوة برس أكد نائب الامين العام لحركة الإبدال كمال الحسناوي، اليوم الثلاثاء، ان العراق اذا أراد قصف السعودية فسيعلن ذلك ولن يخفي الأمر، داعيا السعودية الى عدم “التهور” واتهام العراق.قال الحسناوي لـ”خطوة برس” إنه “فيما يخص الأنباء عن تعرض قوة من الحشد لهجوم يوم امس في البو كمال، فان هذا الموضوع

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