الحلبوسي يدعو الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى توسيع الشراكة مع العراق

2019/09/17 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا

رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى

توسيع الشراكة مع العراق.

وذكر

بيان لمكتب الحلبوسي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس

النواب استقبل، اليوم، السفير الأميركي السابق والباحث في معهد الشرق الأوسط في

واشنطن روبرت فورد”.

وأضاف

أن “الحلبوسي بحث خلال اللقاء التطورات السياسية في العراق، والاستقرار

الأمني الذي تحقَّق بعد الانتصار في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن

التطورات العربية والإقليمية”.

وأشار

الحلبوسي، بحسب البيان، إلى “دور العراق في حفظ توازن المنطقة.



وحثَّ سيادته

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على توسيع الشراكة مع العراق سياسيًّا

وعسكريًّا، والمساهمة في إعادة البناء والإعمار في المدن المحررة من التنظيمات

الإرهابية المتطرفة والمساعدة في إعادة النازحين”.

من

جانبه، أعرب روبرت فورد عن سعادته بالتطور السياسي والاقتصادي والاستقرار الأمني

في العراق، مؤكداً استعداد معهد الشرق الأوسط للمساهمة في خلق حوار بناء في

المنطقة؛ لتحقيق السلام والحرية ودعم المؤسسات الديمقراطية.

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