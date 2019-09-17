2019/09/17 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ذي قار

كشف

قائد شرطة ذي قار اللواء حسن سلمان الزيدي عن القاء القبض على (28) متهما بالارهاب

على خلفية نزاع عشائري في قضاء الغراف شمالي المحافظة ، وضبط اسلحة واعتدة مختلفة

الانواع .

وقال

الزيدي في بيان اورده مكتبه الاعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ”

قوة مشتركة من افواج الطوارئ وشرطة قضاء الشطرة نفذت مداهمة وتفتيش اثر نزاع

عشائري في الغراف للبحث عن المسلحين والاسلحة ومثيري النزاعات العشائرية ” .

واوضح

ان ” العملية الامنية اسفرت عن ضبط اسلحة واعتدة واعتقال (28) متهما والذين وقفوا

استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب “.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 28 متهما بالارهاب اثر نزاع عشائري شمالي ذي قار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 28 متهما بالارهاب اثر نزاع عشائري شمالي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).