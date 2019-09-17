2019/09/17 | 21:23

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وكالة: مسؤول أمريكي يرجح أن الهجوم على أرامكو انطلق من جنوب غرب إ

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وكالة: مسؤول أمريكي يرجح أن الهجوم على أرامكو انطلق من جنوب غرب إيران

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