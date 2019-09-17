بالوثيقة.. النائب الصدري الموقوف يوجه رسالة الى وزير الصحة

2019/09/17 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه النائب عن التيار الصدري، جواد الموسوي، رسالة الى وزير الصحة للعدول عن استقالته.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، "ادعو وزير الصحة للعدول عن استقالته والعودة الى الوزارة ، وان دورنا الرقابي على عمله سابقا خلال الاشهر الماضية ، كان القصد منه تقويم عمل الوزارة واطلاعه على كل مايحدث من فساد الى سوء ادارة قد تغيب عمن عينه ، وادعوه للرجوع عن قرار استقالته والعمل سويةً على اصلاح اي خلل في وزارة الصحة".

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