2019/09/17 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى .. اهالي ناحية القيروان يعودون الى مناطقهم بعد تأمينها من قبل الحشد - تقرير: حيدر الامير) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: G8YGKvC9N7w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى .. اهالي ناحية القيروان يعودون الى مناطقهم بعد تأمينها من قبل الحشد - تقرير: حيدر الامير) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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