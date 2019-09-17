بلدية كربلاء تزيل اكثر من 300 دار عشوائي في المحافظة خلال شهر ايلول

2019/09/17 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباراعلنت بلدية كربلاء، يوم الثلاثاء، عن ازالة اكثر من ٣٠٠ دار عشوائي في المحافظة خلال شهر ايلول من العام الجاري، مشيرة الى استمرار الحملة لحين ازالة جميع التجاوزات.

وقال مدير إعلام بلدية ماجد ناجي في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن " حملة التجاوز شملت جميع المناطق العشوائية وهنالك أسبقيات لتنفيذ هذا القرار وستكون الحملات مركزة من مركز المدينة صعوداً إلى الأحياء السكنية لإزالة جميع العشوائيات".

واوضح ناجي، "قامت المديرية خلال شهر أيلول للعام ٢٠١٩ بإزالة أكثر من ٣٠٠ دار عشوائي وبأماكن متفرقة من كربلاء كالمنطقة الواقعة خلف مرآب كربلاء الموحد وشارع ميثم التمار منطقة البهادلية والتجاوزات المحيطة بملعب كربلاء الدولي".

من جانبه قال مدير بلدية كربلاء المهندس أنمار صالح إبراهيم الرفيعي، إن "الحملات ستكون مستمرة لإزالة جميع التجاوزات والعشوائيات التي شوهت منظر المدينة، إضافة إلى تأثيرها على سكنة الأحياء النظامية في المحافظة"، مبينا "من خلال مشاركتهم بالخدمات المقدمة لهم كالماء والكهرباء والمجاري وغيرها بما ينعكس سلباً على مستوى الخدمة المقدمة من تلك الدوائر لساكني تلك الأحياء النظامية".

واضاف الرفيعي، ان "تلك الأحياء العشوائية تطرح نفايات ومواد سكراب والبعض منها أصبح حضائر لإيواء الحيوانات فضلاً عن وجود البعض منهم مطلوب بتهم قضائية".



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