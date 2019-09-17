بومبيو يتوجه الى السعودية للتباحث في الرد على هجمات الطائرات المسيرة

2019/09/17 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بنس خلال كلمة في "هيريتدج فاونديشن" ان وزير الخارجية "سيتوجه إلى السعودية اليوم لمناقشة ردنا".وزعم بنس قائلا: "يبدو من المؤكد ان إيران كانت وراء هذه الهجمات، كما قال الرئيس، لا نريد حرباً مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة".وتابع: "نحن جاهزون واصبعنا على الزناد، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا في المنطقة، يجب أن لا يكون لدى أحد شك في ذلك".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح في وقت سابق اليوم أنه يود تجنب اندلاع حرب مع إيران، وقال إن على السعودية تحمل المسؤولية الأكبر في ضمان أمنِها، ويَشمَل ذلك دفع الأموال.وقال: "اعتقد أنه من مسؤوليات السعودية أن تفكر في دفاعها بجدية"، مضيفا: "في حال كنا نساعدهم، فسيتطلب ذلك مشاركة مالية كبيرة منهم ودفع ثمن ذلك".وأوضح: "سيكون على السعوديين أن يلعبوا دورا كبيرا في حال قررنا أن نقوم بأي شيء، وهذا يشمل دفع الأموال، وهم يدركون ذلك تماما.وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ هجوما واسعا على ارامكو السبت الماضي، ردا على العدوان السعودي الغاشم واستمراره في قتل الأطفال والنساء وتجويع الكبار والصغار في اليمن.واستهدف الهجوم منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.وحجبت الهجمات 5.7 مليون برميل يوميا من السوق أو ما يعادل نحو ستة بالمئة من الإنتاج العالمي.انتهى.ص.هـ.ح.

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