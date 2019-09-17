روحاني: يجب أن نفكر بأمن المنطقة قبل المصالح النفطية

2019/09/17 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال في مؤتمر صحفي عقد عقب القمة الثلاثية لبحث الشأن السوري، إن "لجنة التعديلات الدستورية ستعقد في القريب العاجل".وفيما يتعلق بأمن الخليج أكد روحاني، "يجب أن نفكر بأمن المنطقة قبل التفكير بالمصالح النفطية".هذا وتطرق روحاني الى أن الشعب اليمني مضطر لصد العدوان السعودي وكل ما يقوم به هو الدفاع عن نفسه.وتابع على دول المنطقة أن تساهم في إعادة الاستقرار الى اليمن.

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