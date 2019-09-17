2019/09/17 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الثلاثاء، عن هدف استراتيجي مهم لعملية ارادة النصر الخامسة التي انطلقت أمس في مناطق شمال كربلاء المقدسة وجنوب الأنبار.وقال الربيعاوي في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “عملية ارادة النصر الخامسة انطلقت امس الاثنين بامر القائد العام للقوات المسلحة لتطهير جزيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الربيعاوي:ارادة النصر الخامسة ستحقق التطهير الكامل لمحافظة الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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