2019/09/17 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الثلاثاء اجتماعا لها برئاسة النائب حسين اليساري وبحضور عددا من أعضاءها لمناقشة عدة قضايا مهمة تخص عمل اللجنة”، وقد حضرت النائب ريحان حنا ايوب رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري كممثلاً عن المكون المسيحي داخل اللجنة وطرحت سيادتها” عددا من القضايا المهمة التي تخص عمل اللجنة بشكل عام.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريحان حنا: لجنة الأوقاف النيابية قررت استضافة رئيس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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