مجلس نينوى يوضح هدف تشكيل تحالف جديد بداخلة

2019/09/17 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، ان التحالف المشكل من 23 عضوا ليس لديه نية لإقالة المحافظ، مبينا انه سيبدأ بسلسلة استجوابات للمدراء

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