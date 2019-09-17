2019/09/17 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزرفي لـ"العهد": بغداد وحدها تخسر من 2 الى 3 ترليون دينار في قطاع الكهرباء ونسبة الطاقة الضائعة في بغداد وديالى والانبار فاقت ال51% هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/17 | 21:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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