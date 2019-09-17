مصدر يكشف لـ”كلكامش” تفاصيل عن تجميد الموسوي: خلافته للعلوان أمر مفروغ منه

2019/09/17 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مصدر مطلع في تحالف سائرون، الثلاثاء، عن سبب تجميد الهيئة القيادية للتحالف لعضوية النائب جواد الموسوي، لافتًا إلى أن الحديث عن تسمنه وزارة الصحة أمر مفروغ منه.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “الهيئة القيادية للتحالف حذرت منذ أشهر الموسوي بشأن استهدافه بشكل مباشر ومتعدد لوزير الصحة علاء العلوان، والتي وصل بعضها إلى الاستهداف الشخصي”.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الظهور المستمر للموسوي في مؤتمرات صحفية يعلن فيها عن ملفات فساد كان فيها تجاوز على الوزير الذي لم يكن جزءًا منها أو سببًا فيها، ما جعلها ضمن الحملات “.

وبشأن الحديث عن ترشيح الموسوي لمنصب وزير الصحة أوضح المصدر أن “الحديث بهذا الموضوع أمر مفروغ منه ولا أصل له، كون سائرون يشترط في أي مرشح لمنصب وزير أن يكون غير فائز في انتخابات آيار 2018″، مرجحًا “مضي العلوان بإستقالته”.

وشكلت مطالبات النائب جواد الموسوي في غير مناسبة، باستجواب الوزير والتصويت على إقالته، بداعي وجود مخالفات وتقصير وشبهات فساد في الوزارة، واتهامات بـ “التلاعب بصحة المواطنين وأموالهم” ضغطًا كبيرًا على الوزير.

وقدّم وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، استقالته إلى رئيس الوزراء إعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٢ أيلول ٢٠١٩.

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