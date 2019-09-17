تشكيل تحالف معارض لمحافظ نينوى في مجلس المحافظة

2019/09/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عدد من اعضاء مجلس محافظة نينوى عن تشكيل تحالف ‏معارض للمحافظ منصور المرعيد .‏ واعلن 12 عضوا في مجلس المحافظة عن تشكيل التحالف في مؤتمر صحفي عقد ‏في مبنى المجلس .‏ وقال عضو مجلس نينوى علي خضير للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :” ان ‏التحالف يرى ان المحافظ بدأ باستهداف الشخصيات السياسية في […]

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