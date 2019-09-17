2019/09/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الحسوني سبعة أيام هزت الحزب-التاريخ 4/1/2018-10/1/2018-الحدث: التوقيع على تحالف سائرون والأعلان عنه.-لم تمر على حياة الحزب الشيوعي العراقي أيام عصيبة سواء على مستوى القيادة أو عموم الحزب كهذه الأيام السبعة، وما خلفته من تداعيات على مكانة الحزب السياسية .-قبل الدخول بهذه الأيام لابد من الحديث عما سبق تلك الأيام من أحداث.-عام 2015 أندلعت أحتجاجات جماهيرية كبيرة وفي اماكن مختلفة من العرا......

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