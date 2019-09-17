ازهر عابدين - مقر مراني وحصار الأنفال

2019/09/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ازهر_عابدين تاريخ الأحداث يعود إلى أيلول 1988بالرغم من كثرة التموين المخزون في مقر مراني واطرافه إلا أن انسحابنا السريع والفجائي من المقر باتجاه الشرق وعدم وضع احتمال الحصار في حسابات القيادة، اوقعتنا بمشكلة التموين بعدما أدركنا اننا محاصرين وأن الجيش وصل او سيصل باى لحظه إلى جميع الأماكن المهمه.بعد يومين من الحصار والاعتماد بالغذاء فقط على لحوم المواشي السائبة أصبح الحصول على الأرزاق هي أولى الأولويا......

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