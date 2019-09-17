فاضل عباس البدراوي - نقاش حول انتخابات مجالس المحافظات

2019/09/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاضل_عباس_البدراوي يدور هذه الايام، نقاش واسع بين مختلف القوى السياسية، حول انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل إجراؤها بداية نيسان المقبل، فالقوى المتنفذة كالعادة بدأت تكشر انيابها من جديد لاختطاف ثمار ما قامت به من تمرير، تعديل قانون سانت ليغو، في مجلس النواب، الذي تسيطر على معظم مقاعده، ليصبح احتساب الأصوات مقسما على ١-;-،٩-;-، والهدف معروف من هذا التعديل هو حرمان القوى المدنية والديمقراطية من الفوز بعدد من ا......

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