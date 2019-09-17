ناجية ايزيدية في المانيا، لا زلت اعاني من مشاكل نفسية والسبب ؟

2019/09/17 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شتوتغارت قالت ناجية ايزيدية انها ترى أن وضعها صعب لان زوجها لم يستطع القدوم إلى المانيا معها من خلال برنامج علاج الناجيات الايزيديات التي تنفذه مقاطعة بادن فوتمبيرغ الألمانية منذ قرابة خمس سنوات.“كوري أ” ناجية ايزيدية وصلت المانيا منذ مايو 2015 في الضمن برنامج مقاطعة بادن فوتيمبرغ الالمانية لمعالجة و تأهيل …

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