الحداد يؤكد سعي مجلس النواب لتثبيت حقوق المحاضرين المجانيين

2019/09/17 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء، سعي مجلس النواب لتثبيت حقوق المحاضرين

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