البرلمان يصوت على قانون وينهي قراءة ومناقشة ثلاثة أخرى

2019/09/17 | 21:52

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بغداد / الصباح

صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية ‏الثانية للدورة النيابية الرابعة، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، وبحضور 175 نائبا ، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 ‏، وانهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين، فيما رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي.

وذكر بيان للبرلمان، تلقته "الصباح"، انه "في مستهل الجلسة لم تحصل موافقة المجلس على اكمال التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاق المقر بين حكومة العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، واعادته الى الحكومة".

واضاف البيان، ان "المجلس انجز التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة، لغرض اعفاء الكميات الصغيرة من الارساليات الزراعية ونماذج البذور للاصناف ذات الجودة والانتاج العالي من اجازة الاستيراد ولغرض شمول الموظفين المساندين باجور الفحص والتبخير".

واوضح، ان "المجلس صوت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي"، مشيراً الى ان "المجلس ارجأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 (المعدل) ، الى الجلسة المقبلة"، مبيناً ان " البرلمان اكمل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 والمقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي يهدف الى اعادة النظر بتشكيلات الوزارة وارتباطها وتحديد مستوياتها بما ينسجم مع النظام القانوني للتنظيم الاداري، ولغرض استحداث جامعة العلوم الامنية لتأمين قاعدة من الممتلكات العلمية والامنية" .

واشار البيان، الى ان "المجلس انهى خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والقانونية والاقتصاد والاستثمار والزراعة والمياه والاهوار"، موضحاً ان مداخلات النواب ركزت على الجدوى الاقتصادية من الاتفاقية، والتزامات العراق المالية في حالة الانضمام الى الاتفاقية ، مشيرين الى امكانية رفع اداء الموانئ العراقية بعد الانضمام الى الاتفاقية المعنية".

وفي معرض ردها بينت اللجنة المعنية بهذا الشأن، انه جرت مخاطبة وزارة المالية بشأن انضمام العراق للاتفاقيات الدولية مشيرة الى رفضها للانضمام الى أي اتفاقية دولية ترهق كاهل الموازنة الاتحادية.

ولفت، البيان الى ان "المجلس اتم قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة، بينما أجل المجلس عرض تقرير النشاط الفصلي للجنة الثقافة والسياحة والاثار الى الجلسات المقبلة".

وبين، ان "النواب بحثوا جملة القضايا المهمة، من بينها مطالب متظاهري المحاضرين المجانيين ، مؤكدين على ضرورة تلبية مطالبهم ، بالاضافة الى مناقشة اسباب منع وايقاف الطائرات الزراعية لمكافحة افات النخيل من قبل سلطة الطيران المدني ، فضلا عن اسباب عدم المباشرة باكمال المشاريع المتوقفة منذ العام 2014 خاصة في محافظة نينوى، مشددين الى ضرورة انصاف شريحة الاطباء البيطريين وضرورة شمولهم بالتدرج الطبي وتوفير الدرجات الوظيفية التي تلبي طموحهم ، فضلا عن المطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين".

من جانبه، بين حداد، ان "مجلس النواب التقى بممثلين عن المتظاهرين واستمع الى مطالبهم ، مشيرا الى سعي المجلس لتحقيق مطالبهم والتخفيف من معاناتهم ، فضلا عن توجيه لجنة الزراعة للتحقيق بموضوع ايقاف الطائرات الزراعية من حملة مكافحة الافات الزراعية"، منوها الى "الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء لاطلاق تعويضات السيول واطلاق المشاريع المتوقفة في المحافظات المحررة".

وتابع البيان، انه" تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل".

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