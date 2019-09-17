احمد الجبوري: قرار رفع الحصانة عن الشيخ علي لم يكن بالاغلبية المطلقة

2019/09/17 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

النائب احمد الجبوري ،الثلاثاء، ان قرار رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي لم

يكن بالاغلبية المطلقة وانما كان بالاغلبية البسيطة.

وقال

الجبوري في تغريدة عبر “تويتر” إن” قرار رفع الحصانة عن الشيخ علي يخالف الدستور

والنظام الداخلي فضلاً عن اختلال النصاب اثناء التصويت”.

واشار

الى انه ” سيتم الطعن بقرار مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية يوم غد الأربعاء”.

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