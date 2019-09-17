وفاة مدير ناحية بحادث انقلاب سيارته جنوبي الموصل

2019/09/17 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أفاد

مصدر في الشرطة بوفاة مدير ناحية الشورة خالد الجار الله الجبوري أثر حادث انقلاب

سيارته على الطريق الخارجي.

وقال المصدر

لـ”لنور نيوز” إن مدير الناحية توفي أثر حادث انقلاب سيارته على الطريق

الخارجي جنوبي الموصل.

جدير

بالذكر ان حادث السيارة يأتى بعد يومين فقط من اصدار الفقيد قرار بمنع دخول

السياسيين من خارج محافظة نينوى الى داخل الناحية وممارسة نشاط سياسي.

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