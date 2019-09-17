وزير الطاقة السعودي: الإنتاج عاد إلى الوضع الطبيعي بعد ظهر اليوم

2019/09/17 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج عاد إلى الوضع الطبيعي بعد ظهر اليوم، مؤكدًا أن أرامكو ستفي بكامل التزاماتها لعملائها هذا الشهر.

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