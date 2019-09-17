وزير الطاقة السعودي يعلن عودة إمدادات النفط كما كانت قبل استهداف أرامكو

2019/09/17 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عودة إمدادات النفط إلى السوق كما كانت قبل الهجوم على منشآت شركة "أرامكو".

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي له في جدة، اليوم الثلاثاء: "شرفني مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أن أزف للمواطنين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة بشرى عودة إمدادات البترول إلى الأسواق كما كانت" قبل الهجوم على منشآت "أرامكو".

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