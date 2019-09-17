مصدر: ضغوط سياسية وراء تغيير مدير بلدية ثالث اكبر اقضية ذي قار

2019/09/17 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أن الضغوط السياسية وراء تغيير مدير بلدية سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، ان "محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، تعرض لضغوط سياسية كبيرة خلال الأيام الماضية من بعض الجهات داخل مجلس المحافظة قادته إلى تغيير مدير بلدية سوق الشيوخ، محمد ياسر، ونقله إلى ناحية البطحاء أقصى غربي ذي قار".

وبين المصدر، أن "المحافظ الدخيلي، أمر بلديات المحافظة بتكليف، عطية عبد العالي بمهام إدارة البلدية وكالة لحين اختيار مديرا جديدا لها".

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