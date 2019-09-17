2019/09/17 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المناطق المحيطة بجرف النصر شمال بابل كانت هدف المرحلة الثانية في عملية ارادة النصر الخامسة بالنسبة للواءين 46 و 47 بالحشد والقوة النهرية التابعة لهما بالتعاون مع قيادة عمليات الجزيرة.ابرز المناطق التي جرى مسحها امنيا هي الفاضلية وما يحيطها والعويسات وصولا لنهر الفرات والطريق الرابط بصحراء الرزازة، حيث تم العثور على عبوتينن ناسفتين ومضافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واجب اللواءين 46 و 47 بالحشد في ارادة النصر الخامسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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