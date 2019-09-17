2019/09/17 | 22:31

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المُسيرات اليمنية تغيّر موازين القوى وتكشف هشاشة الباتريوت ..



محور "رئيس التحرير" بين الخزعلي والموسوي

الثلاثاء

17

أيلول

2019 :

10:09 pm

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نظرية القطب الواحد أنتهت والطائرات اليمنية تضرب العمق السعوديملايين الدولارات للأسلحة الدفاعية تتهاوى أمام الطائرات المُسيرةأرامكو في مرمى الطائرات اليمنية وأسعار النفط بيد المُسيراتأكد النائب عن تحالف البناء فالح الخزعلي أن الغاية من التصريحات بشأن

إتهام العراق وإيران بالضربات اليمنية أعتراف سعودي بالهزيمة وأن

القوات اليمنية لم تستهدف المدنيين طيلة الحرب مع السعودية ، وأضاف

الخزعلي لدى إستضافته في برنامج "رئيس التحرير" الذي تبثه آفاق أن

اليمن دفع آلاف الشهداء والجرحى جراء العدوان والحصار السعودي كما أن

الضربات اليمنية تطورات كثيراً وتمثل قفزة كبيرة ورسالة إلى أن

الضربات المقبلة ستكون أشد قسوة سيما أن جميع المنشآت السعودية

والإماراتية باتت أمام مرمى الصواريخ اليمنية من كل جانب، وأشار إلى

أن ما يحصل في اليمن جريمة حرب لا إنسانية جراء الحصار على الأدوية

والمستشفيات كما أن الشعب العراقي متعاطف مع الشعب اليمني الشقيق جراء

الظلم والعدوان والحصار ، لافتاً النظر إلى أن على جميع دول المنطقة

العمل على إنهاء التصعيد والتوتر في المنطقة لأن الحرب ستحرقها سيما

أن الروايات السعودية التي تصدر من هذه الجهة أو تلك دليل على

الخلافات والإنقسام الداخلي وأن النظام السعودي يترنح والرهان على

الأميركان رهان خاسر ، مبيناً أن هناك إستهداف خارجي للعراق وسيتم

مناقشة حجم تلك التحديات في البرلمان وعلى وزارة الخارجية أن يكون لها

موقف إزاء الأعتداءات على مواقع الحشد وإنتهاك سيادة البلد ويجب تطوير

منظومة الدفاع الجوي العراقية من خلال الإستعانة بالرادارات لحفظ

سيادة البلد ، ورأى أن على الحكومة العراقية الإعتماد على قدراتها

وعدم الرهان أو الإعتماد على الجانب الأميركي سيما أن 85 في المئة من

إيرادات العراق من النفط ، والحرب أن أندلعت في المنطقة سيتأثر بها

البلد كثيراً يضاف إلى ذلك أن الجمهورية الإسلامية حريصة على الحوار

والتهدئة بعيداً عن التصعيد والتوتر في المنطقة كما أن الدول المشاركة

بالعدوان على اليمن دخلت في حالة القلق من إستهداف منشآتها بالطائرات

المسيرة ، فضلاً عن أن الضربة اليمنية على موقع شركة أرامكو كانت

مؤثرة وأحدثت أزمة في النفط والأقتصاد العالمي كما أن الضربات

الستراتيجية اليمنية في العمق السعودي وصلت رسالتها جيداً وستحدث

تغييراً في المعادلة ..الكاتب والمحلل السياسي عباس الموسوي ولدى إستضافته في البرنامج نفسه

أشار إلى أن الحرب في اليمن بمثابة مأزق كبير وقع به النظام السعودي

سيما أن تصريحات ترامب الأخيرة يسعى من خلالها إستغلال وإبتزاز بعض

دول الخليج لدفع المال ، وأضاف أن هناك أزمات أقتصادية كبيرة قد تضرب

الأقتصاد العالمي في العام 2020 وأن حركة أنصار أسهمت في تغيير

المعادلة بضرباتها النوعية للعمق الأقتصادي السعودي على الرغم من أن

السعودية دفعت 400 مليار دولار لشراء الأسلحة وحماية أجوائها إلا أنها

تهاوت أمام المسيرات اليمنية كما أن المنظومة الدفاعية السعودية

المتطورة والهائلة وقفت عاجزة أمام صد هجمات الطائرات اليمنية المسيرة

، لافتاً النظر إلى أن ترامب أعترف أكثر من مرة أن الجيش الأميركي لا

يمتلك إرادة القتال وأن العقيدة الموجود لدى قوات حزب الله على سبيل

المثال ليست موجودة لدى جيوش أميركا والكيان الإسرائيلي والسعودية ،

مبيناً أن العراق في دائرة الخطر وأبتدأ الأمر من مرحلة تنظيم داعش

الإرهابي وصولاً إلى صفقة القرن وفيما رأى أن موقف الخارجية هو موقف

الحكومة العراقية برفض التعامل إطلاقاً مع الكيان الإسرائيلي ، أكد

الموسوي أن إيران دولة قوية ومؤثرة في المنطقة ولن تسمح للكيان

الإسرائيلي التحكم بالمياه الإقليمية بأيّ شكل من الأشكال..

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