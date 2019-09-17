2019/09/17 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن اللواء 30 في الحشد الشعبي ان هندسة الميدان رفعت 160 عبوة

مزدوجه في قرية_باريمة في نينوى.

واضاف بيان للحشد ان في اليوم الثالث من عمل الجهد الهندسي اللواء

30 في هيئة الحشد الشعبي بتنظيف قاطع بعشيقة تم رفع 160 عبوة مزدوجه

في قرية باريمة وتنظيف مزارع المواطنين والعمل مستمر لرفع كل مخلفات

داعش الارهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع 160 عبوة مزدوجة من قرية في نينوى (صور)) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع 160 عبوة مزدوجة من قرية في نينوى (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).